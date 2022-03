Monaco Charlene'i kojutulek pani kuulujutuveskid uuesti jahvatama 

Monaco õukond teatas laupäeva õhtupoolikul, et novembrist saadik ravil viibinud vürstinna Charlene on taas kodus pere seltsis. Pole kahtlust, et kojutulek oli rihitud vürst Albert II 64. sünnipäevale, mida peeti eile. Kuid kõik küsimused Charlene'i salapäraste tervisehädade kohta on seni vastuseta.