ÜLEVAADE | Staarid, kes on Ukraina sõjakoleduste hukkamõistmise tõttu määratud Venemaal musta nimekirja 

Mitmed tuntud artistid on määratud musta nimekirja, mis tähendab esinemiskeeldu Venemaa territooriumil. Esinemiskeeld puudutab kümneid lauljaid ja muusikakollektiive nii Venemaalt kui ka Ukrainast. Artistid on musta nimekirja pandud põhjusel, et nad on avalikult söandanud Putini agressiooni Ukrainas kindlameelselt hukka mõista, vahendab unian.net. Kes on musta nimekirja määratud nimekamad artistid ja milline on nende sisu sotsiaalmeedias?