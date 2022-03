USA lauljanna Kelise 37aastane abikaasa suri vähki 

Mora rääkis sügisel, et teda olid kaua kimbutanud seletamatud kõhuvalud. Valud algasid varsti pärast seda, kui tema ja Kelis olid koos lastega kolinud Los Angelese lähistele talumajja „Söögiisu kaotus. Ligi hakkas hiilima ka seljavalu,“ kirjeldas Mike oma sümptomeid. Kui mees viimaks arsti juurde jõudis, selgus, et tal on kaugele arenenud maovähk. „Arvasin, et tegu on lihtsalt maohaavandiga …“ Šokidiagnoosi sai ta 2020. aasta sügisel vaid 17 päeva pärast nende tütre sündi. Mike'il ja Kelisel on ka 2015. aastal sündinud poeg, lisaks on lauljannal 12aastane poeg muusik Nasiga.