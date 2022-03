ELUD MUUTUSID ÜLEÖÖ! „Eesti laulul“ teiseks tulnud Minimal Wind alustas tähelendu: unistame maailma suurimatel festivalidel esinemisest 

Noortest muusikutest koosnev bänd Minimal Wind tegi „Eesti laulul“ erakordse tulemuse ja pälvis lausa teise koha. Ralf Erik Kollomi, Elisabeth Tiffany Lepiku, Paula Pajusaare, Taavi-Hans Kõlari ja Velle Tamme elu muutus üleöö kardinaalselt. „Elu on täitunud Minimal Windi tegemisega. Käed-jalad on tööd täis. Ülikool, bänd ja muud projektid on kõik samal ajal. See on korraga põnev ja väsitav,“ kirjeldab Paula.