Kirjanikuelu kriisiaastail: „Murranguaeg on loovatele inimestele raske, sest nad on tundlikumad.“

PROOSAPREEMIA LAUREAAT: Mait Vaik Foto: Martin Ahven

„On väga raske ja pingutav teha midagi, kui olustik või ümbrus on eklektiline, rahutu, sa ei tea, mis homme saab, ja see, mis eile juhtus, ei ole alati rõõmustav. Ma usun, et kõikidel loovatel inimestel on niimoodi,“ kirjeldab viimaseid aastaid Mait Vaik, kes sai teose „Simulatsioon“ eest Eesti kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali proosapreemia.