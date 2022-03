HÜVA NÕU | Tiit Trofimov: stressil on lumepalliefekt ja kui seda ei peata, võib end väga halba kohta mõelda 

Enesearengu teejuht Tiit Trofimov paneb südamele, et Ukrainat tasub praegu materiaalselt abistada nii palju kui võimalik, aga selle kõrvalt saata sinna ka häid tundeid ning ettekujutlust, et sõda saab läbi ning kõik saavad jälle elada rahus ja kerguses. See on energeetiline toetus. Väga tähtis on hoida iseennast tasakaalus, et aidata teisi. Trofimov toob välja, et kui viid iseennast keskmesse ja lood iseendaga kontakti, saad vaadata väga puhta koha pealt, kuidas teisi aidata.