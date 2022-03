Justin Bieberi naine viidi insuldi sümptomitega haiglasse 

Hailey Bieber (25) kirjutas Instagram Storys, et istus neljapäeva hommikul koos Justiniga (28) hommikusöögilauas, kui tal tekkisid insuldi sümptomid. Modell viidi kiirkorras haiglasse. „Ilmnes, et mul oli tekkinud hästi väike ajutromb, mis põhjustas väikese hapnikupuuduse, aga mu keha sai sellest ise jagu ja ma kosusin paari tunniga täiesti,“ vahendab New York Post.