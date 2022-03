VIDEO | Rebel Wilson näitas Baftade jagamisel Putinile keskmist sõrme 

Wilson viskas avamonoloogis nalja oma suure kaalukaotuse üle ning tunnistas, et on sisse võetud „Batmani“ tähest Robert Pattinsonist, kirjutab Mirror. Kuid õhtu edenedes puudutas Austraalia näitlejanna ka tõsisemaid teemasid.

Juhatades sisse filmi „CODA“ teemalist muusikalist etteastet - linateos räägib kurtide peres sirguvast lauluandega tüdrukust -, teatas Wilson, et laval on kaks viipekeeletõlki, üks Briti inglise ja teine Ameerika inglise keele jaoks. Seejärel lisas Rebel: „Õnneks on kõigis viipekeeltes see Putinile mõeldud žest ühesugune,“ ja näitas publiku huilgamise saatel keskmist sõrme.