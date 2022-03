Suri Oscari-võitja William Hurt

Hurti surmast teatas üldsusele tema poeg Will, kelle sõnul suri näitleja pühapäeval, nädal enne 72. sünnipäeva. 2018. aasta mais oli ilmnenud, et 1986. aastal filmiga „Ämbliknaise suudlus“ parima meesnäitleja Oscari pälvinud Hurt põeb terminaalset eesnäärmevähki, mis oli levinud luudesse. Teda jääb leinama neli last.