Pugatšova ja Galkin põgenesid koos lastega Iisraeli 

Koomik ja teletäht Maksim Galkin (45) on primadonna Alla Pugatšova (72) viies abikaasa. Suure vanusevahega paar on koos olnud 2001. aastast. Ehkki avalikkuse silmis on tegu ilmselgelt mugavusabieluga – Galkin on kuuldavasti gei –, on 2011. aastal sõlmitud liit püsima jäänud. 2013 said nad surrogaatema abiga kaksikute Liza ja Harry vanemateks.