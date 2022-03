TELELEGEND REIN JÄRLIK: sõja üle elanud põlvkond pidas pool suud kinni! 

SÕDA NÄINUD PÕLVKOND MÄLETAB! Kui Rein Järlik nägi uudistest, kuidas Ukraina-Poola piiril olid pikad autode järjekorrad, mõtles ta sellesama põgenikevoori peale, mis möödus 1944. aasta augustis tema onu talust. Foto: Aldo Luud

Rein Järlik (86) on koos Hagi Šeiniga üks kahest ajakirjanikust, kes on saanud nii ENSV teenelise ajakirjaniku tiitli kui ka elutööpreemia Eesti vabariigis. See lugu pidigi olema pärast äsjast tunnustust tagasivaade Järliku elule, ent paraku pidime keskenduma sõjale, mida telesaadet „Surma ei otsinud keegi“ teinud Järlik ühe kaduva põlvkonna esindajana veel mäletab. Miks inimesed praegu surevad, kui surma ei otsinud keegi?