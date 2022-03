Vene propaganda lõhkus Eestisse pagenud sõjapõgeniku perekonna: aja möödudes mõistsin, et mul tuleb nad emotsionaalselt vabaks lasta: see on nende tee, nende valik 

Oksana on sündinud venekeelses keskkonnas, Donetski linnas. Ukraina sõja alguses viibis ta aga Lääne-Ukraina suusakuurordis Bukovelis. „Ma ärkasin kella kuue paiku hommikul, sest hotellis oli mingi lärm. Hiljem helistas mulle sõbranna Kiievist, kes ütles, et Kiievit hakati pommitama. Tol hetkel viibis minu poeg Kiievis. Helistasin ja küsisin, et mis toimub, mida tuleb teha. Kas peab tagasi pöörduma? Mul oli õhtuks juba pilet olemas, sest see oli mu viimane päev. Kõik ütlesid, et see on ohtlik, jäägu ma parem sinna, kus olen, sest parem on tulemisega viivitada, et mitte jääda tulejoonele,“ rääkis Olkhina, kellel polnud võimalik panna kokku niiöelda “hädaohu kohvrit“.