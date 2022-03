„PUUDUTA MIND“ 226. SAADE | Kung-fu spetsialist Priit Kõrve: kus on pommivarjendid, meil neid ei ole ja nõukaaegsete taastamisega oleme hiljaks jäänud

Igal nädalal kostitame sind põneva veebisaatega „Puuduta mind“, kus külalisteks on nõiad, šamaanid, ravitsejad, ufoloogid, haldjad, elukunstnikud, teadlased, koolitajad, hüpnotisöörid ja paljud teised põnevad persoonid. Eesti nõutuima terapeudi Ants Rootslase ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi seekordseteks külaliseks on European Wushu Kungfu Federation`i meditsiinikomisjoni esimees ja föderatsiooni aupresident Priit Kõrve, kes on ka terviseteaduse magister, füsioterapeut ja kiropraktik.

Saates räägime põletavatel teemadel nagu kriisiolukorraks valmisolek Eestis täna, evakueerimine ja ettevalmistus kõige hullemaks, enesekaitse ABCst, teadmatusest rindel ja selle tagajärgedest meie psüühikale ja propaganda mõjust tsiviilelanikele. Räägime ka Kõrve lemmikteemadel - kung fu ja kiropraktika.

Vaata videot!