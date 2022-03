HÜVA NÕU | Miks on paljudel alustavatel väikeettevõtjatel hirm palgatöölt ära tulla?

Ettevõtja Rivo Kütt usub, et ettevõtlusõpet peaks hakkama jagama juba gümnaasiumiklassis, kus tuleks selgeks teha, mis on ettevõte ja maksuarvestus. Ta toob välja, et kõik ei peagi olema ettevõtjad, kuid ka investeerimise haldamise muudab ettevõtte omamine märksa lihtsamaks – eraisikuna investeerides kulutatakse liiga palju raha maksudele, kuigi selle võiks hoopiski targalt investeerida. Siit tulevadki Rivolt mõned mõtted, kuidas saada edukaks ettevõtjaks.