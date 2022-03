RIIGIASUTUSI TROTSIDES EDASI! Mart Sander: riik justkui otsustab, et ei pea minu tööd piisavalt väärtuslikuks. Nad on mulle professionaalse surmanuhtluse määranud 

Mart Sander panustab enda filmidesse alati kogu hingega ja teda ei peata ka kaikaid kodaratesse loopivad riigiasutused, kes on mehe filmide toetamisest korduvalt keeldunud. „See, et ma kõik oma projektid ikkagi ellu viin, on protest selle vastu, et riiklikud institutsioonid (Eesti Filmi Instituut ja Eesti Kultuurikapital) on mulle professionaalse surmanuhtluse määranud. Raha mitte eraldamine on aga ainult üks tahk asjast. Teine ja veelgi kurvem on see, et minu riik justkui otsustab, et ta ei pea minu tööd piisavalt väärtuslikuks; et ma ei tohi filme teha; et ma ei hakka kunagi kuuluma nende sekka, kes saaks heakskiidu.“