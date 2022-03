Kristel Aaslaid olukorrast Poola piiri ääres: seal on katkised ja traumeeritud inimesed, sülelapsed röögivad nutta 

„See on šokk. Me jäime kõik sõnatuks, ei osanud kuidagi reageerida, sest see on nii uskumatu. Ma ei kujuta praegusel hetkel ettegi, mis tunne neil olla võib. Nad on jätnud oma kodud – mõttega, et lähevad sinna tagasi. Bussis rääkides aga selgus, et osadel enam polegi kodu. See on läinud,“ räägib laulja ja näitleja Kristel Aaslaid „Ringvaates“, kes käis oma sõpruskonnaga Poola piiri ääres pagulasi Eestisse toomas.