Igor Mang: „Kui Putin oleks tavainimene ja minu klient, siis ma ütleksin: „Teate, teid koondatakse.““ 

Pole kahtlustki, et Venemaa ja Ukraina president ei ole oma ametikohal juhuslikult. Seda kinnitavad ka planeedid nende sünnikaardil. Vladimir Putini puhul näitab tema kõige tugevam planeet (ametlikult küll vaid kääbusplaneet, kuid astroloogias üks jõulisemaid tegijaid) Pluuto, et tegemist on võimule orienteeritud mehega, kes oma eesmärkide saavutamisel ei kohku tagasi ka kõige radikaalsemate võtete ees. Volodõmõr Zelenskõi Kuu ning Saturn Lõvis annavad teada, et see mees seisab kodumaa heaolu eest nagu lõviema. Ukraina presidendigi puhul ütlevad planeedid, et kui rahumeelne kompromiss ei ole võimalik, on ta valmis tuliselt võitlema.