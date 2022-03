Toomas Paul: „Sõda ei päästa valla inimkond, selleks piisab ainult ühest isevalitsejast.“

„Ma jagan tunnet, et mingit mõistlikku lahendust, millega saaks sõda Ukrainas lõppeda, ei suuda välja mõtelda. Ajalugu õnneks aga ongi niisugune, et võivad juhtuda ka ebamõistlikud asjad – kui meie loogika lõpeb otsa, võib asi siiski kuidagi muud moodi edasi minna.“

„Ma ei tea, miks Putin niimoodi käitub, nagu ta käitub, aga lõppude lõpuks pole ju ka tema päris üksi, tal on ikkagi kaaskond, kes sarnaselt mõtleb. See on võib-olla isegi veel suurem küsimus, et mida need inimesed mõtlevad,“ arutleb Toomas Paul, vaimulik ja teoloog.