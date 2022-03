VIDEO | Benedict Cumberbatch poseeris filmifestivalil Ukraina lipuga 

Veebruari lõpus Hollywoodi kuulsuste kõnniteel omanimelist tähte saades pidas Cumberbatch oma tänukõnes samuti Ukrainat meeles, kirjutab The Independent. „Ma ei saa täna rääkida … ilma et võtaksin jutuks Ukrainas toimuvat,“ ütles näitleja ja lisas, et tahab avaldada toetust ukrainlastele, aga ka neile Venemaa elanikele, kes püüavad Ukrainas toimuvaid koledusi peatada. „Me ei saa enam seda vaikselt pealt vaadata. […] Me peame tegutsema ja selleks on võimalusi. Te võite toetada organisatsioone. Võite toetada neid, kes põgenikke abistavad. Võite toetada inimõiguste organisatsioone.“