JÄLLE LAHUS! Äsja beebiuudist teatanud Grimes ja Elon Musk polegi enam koos 

Kanada muusik Grimes (33) lõhkas värskes Vanity Fairis pommi, teatades, et temal ja Elon Muskil (50) on lisaks pojale, kes kannab sensatsioonilist nime X Æ A-XII, pisitütar. Space X-i tehnovisionäär oli sügisel teatanud, et nende armusuhe on läbi, ehkki nad elavad Californias ühises majas ja kasvatavad poega.