Skandaalsete restomeemide autor: ärge, pagan, ahistage naisteenindajaid – onu Heino, sa pole nii libe kala nagu arvad! 

Erinevaid meemilehti võib Instagramis leida nii- ja naasuguseid. Viimastel aastatel on ühte Eesti meemilehte saatnud aga eriti hoogne edu. Restomeemide-nimelisel Instagrami kontol on tänase seisuga ligi 13 000 jälgijat. Milles peitub restomeemide edu võti? Ning mida peaks iga kunde tegema selleks, et mitte käituda klienditeenindajaga nagu ilgemast ilgem jopakolla?