Prantsuse filmistaar Depardieu astub vägistamises süüdistatuna kohtu ette 

Süüdistuse kohaselt vägistas Depardieu 2018. aasta suvel oma Pariisi kodus 22aastase naise. Filmistaar on süüdistust kategooriliselt eitanud, kuid kohus on otsustanud selle menetlusse võtta ning nii tuleb Depardieu'l kohtu ees aru anda.

Uudist vahendav Iltalehti lisab, et Depardieu on tuntud Vladimir Putini sõbrana ning Venemaa president andis filmistaarile 2013. aastal riigi kodakondsuse. Ukraina sõjale on Depardieu siiski vastu. Tema väitel on Venemaa ja Ukraina alati vennasrahvad olnud. „Langetage relvad ja asuge läbirääkimistele,“ on ta öelnud.