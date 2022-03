Maagiahuviline blogija Ronda Seegar manifesteerib oma ellu õnne ja küllust: endasse tuleb tekitada selline energia, nagu oleks kõik ihaldatu juba käes 

Blogimaailmas tuntud Ronda Seegar usub nii maagiasse kui manifesteerimise abil enese õnne rajamisse. „Sa pead elama elu nii, et asi, mida ihaldad, on sul juba käes – sa ei annagi elule muud varianti,“ räägib ta. Pikalt trennile ja toitumise kajastamisele keskendunud blogija on nüüdsest seadnud spirituaalsed teemad enda jaoks esikohale. Lisaks manifesteerimisele tegeleb ta agaralt tarokaartide lugemisega ning on võtnud eesmärgiks end sel alal veelgi täiendada ja koolitada.