Kadri Kõusaare uus film räägib kaudselt tema enda elust: see on inspireeritud minu tollastest hirmudest, emotsioonidest, läbielamistest ja reisidest 

„Peategelane, naisajakirjanik Ingrid on filmis nagu minu alter ego karakter. See oli inspireeritud minu tollastest hirmudest, emotsioonidest, läbielamistest ja reisidest. Filmi lugu ei ole otseselt minu elu, sest loomulikult mind ei ole päris elus kuskil kõrbes pantvangi võetud. Aga need tunded ja hirmud, mis peategelasel, olid minul väga sarnased – 32aastasena kujutasin ette, et 40aastaselt olen ma edukas karjäärinaine, kuid lastetu ja eraelu on ebaõnnestunud või mingil muul põhjusel jäänud soiku,“ selgitab Kõusaar.