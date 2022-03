Kristiina Ojuland: Putin ei tagane millegi ees. Kui mõrtsukat täna ei peatata, on homme juba hilja 

Endine poliitik Kristiina Ojuland. Foto: Martin Ahven

„Kui mõrtsukat täna ei peatata, on homme juba hilja,“ leiab intervjuus Kroonikale Kristiina Ojuland, kes välisministrina allkirjastas Eesti liitumise NATOga. Ojuland leiab, et sõja Ukrainas peab lõpetama NATO oma sekkumisega, aga üks lootusi on seegi, et Vladimir Putini kõrvaldab keegi tema enda lähiringist.