SALADUSLIK SAAR! Ibiza ajas Calvin Harrise noorest kallimast lahku 

Kuna Aarika elab Ameerika Ühendriikides, kuid Calvin Harris eelistab veeta suure osa oma ajast Hispaaniale kuuluval Ibiza saarel, kus tal on ka talu, ei tulnud paar enam kaugsuhte pingetega toime. Seda enam, et kui Harris just Ibizal ei ole, tuuritab ta mööda maailma.

Paari lähedane inimene kommenteeris The Sunile: „Nad arutasid oma suhte tuleviku üle ja mõistsid siis, et praeegu on veel hea aeg sellele lõpp teha. See on väga kurb, aga nad mõlemad saavad aru, et nii on neile mõlemale parem.“