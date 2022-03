HÜVA NÕU | Plastikakirurg Siim Simmo: uus trend on kassisilmade lõikus  

Tuntud plastikakirurg dr Siim Simmo sõnab, et meditsiin on üsna konservatiivne valdkond ja igasuguste trendidega kaasa minna on väga riskantne. Muidugi on plastikakirurgias mitmeid trende – näiteks vahepeal oli väga popp tagumiku suurendamine implantaatidega, kuid täna seda enam väga palju ei tehta. Praegu küsitakse näiteks palju kassisilmasid.