ÕL TV | Janne Saar: sõbrannast sai ämm - mu abikaasal on väga nooremeelne ema, täielik hipi

Peale „HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Nexuse tüdrukud Janne ja Helen: naised, hoidkem rohkem ühte, koos oleme veelgi võimsamad, lausa võitmatud!, meeleolukat sissejuhatust endiste Nexuse tüdrukutega jätkame pikema intervjuuga, sest märtsikuu on naistekuu ning räägimegi naiseks olemise ilust, võlust ja valust. Samuti tegusate naiste tegemistest nii siin, kui ka sealpool suurt lompi ja tulevikuplaanidest.

Janne on täna õnnelikus abielus nagu Helengi, aga seda seitsme maa ja mere taga, Ameerikas. Tema tutvus esmalt oma abikaasa emaga, Bahama saarte rannal koeraga jalutades „Kui ema on hipi, siis on ju tšill, kõik mured on murtud,“ naerab Janne ja räägib oma muinasjutulisest elust Orlandos.