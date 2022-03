Nublu uus lugu räägib pöörasest seiklusest Peruus: lennufirma kaotas koti ära. Ainuke, mis alles – riided seljas ja vöökott ümber kaela 

„Lugu! Kirjutatud siis, kui kõik mõnevõrra rahulikum oli,“ jätab artist video kirjelduses. „Ma olen siin paar päeva mõelnud, et millise sõnumi see lugu paari viimase nädala maailmauudiste valguses edasi annab. Ei mõelnudki välja. Võibolla tuletab meelde, et oluline on hetkes elada? Või see, et mul ikka juhtub? Ei tea mina!