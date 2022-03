Pika Covidi mõjudega heitlev Marianne Faithfull kolis hooldekodusse 

Faithfulli esindaja kinnitas kuuldusi, et meelelahutuslegendi praegune asukoht on Denville Halli nimeline Londoni hooldekodu. Esindaja lisas, et Faithfull kosub seal jätkuvatest Covidi mõjudest. Daily Maili teatel on Denville Hallis vanaduspõlve veetnud mitmed kuulsused, nagu näiteks näitleja ja kineasti Richard Attenborough ja tema näitlejannast abikaasa Sheila Sim ning komöödiasarja „Fawlty Towers“ täht Andrew Sachs.