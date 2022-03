Grete Paia: süda valutab teadmatusest Ukrainas elavate sõprade-tuttavate pärast, sest neid pole lihtsalt olnud võimalik kätte saada 

Laulja Grete Paia valutab südant Ukrainas toimuva pärast ning sõnab, et viimased kaks nädalat on olnud väga rasked. „Hing on haige, magada on olnud keeruline, ebameeldiv ärevus on kogu aeg sees. Mul on südamest kahju ja valus ja vastik, et selline asi aastal 2022 üldse võimalik on. Esimesed päevad ei tundunud see isegi reaalne,“ kirjutab naine Instagramis.