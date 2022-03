HÜVA NÕU | Investor Jaak Roosaare: praegu on parim investeering Ukraina toetamine

10. märtsil toimuv Edu Akadeemia „Päev iseendale“ keskendub kolmele täisväärtusliku elu nurgakivile: suhtele iseenda, teiste ja rahaga. Rahateemadest räägib investor Jaak Roosaare, kes sõnab, et praegu on parim investeering annetus Ukraina sõjaväele või Pagulasabile.