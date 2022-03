88aastane telemees Jüri Pääro: olen vanarauahunnikuks sõitnud seitse ülekandebussi 

„Olen mõelnud, et miks mind siin ikka veel peetakse. Ilmselt on põhjus selles, et ERRi neljas hoones on kokku sadu kilomeetreid kaableid, millest noorematel enam selget pilti ees ei ole. Nii et mind on siia veel vaja!“ sõnab 88aastane teleinsener Jüri Pääro, kel paar kuud tagasi täitus 66 aastat töötamist Eesti Televisioonis.