Ukraina juurtega DiCaprio annetas sealse sõjaväe heaks 10 miljonit dollarit

Ukraina päritolu on ka Hollywoodi näitlejanna Mila Kunis - tema sündis 1983. aastal toonases Ukraina NSV-s, kuid siirdus koos ema-isaga 1991. aastal Los Angelesse. Kunis ja tema abikaasa Ashton Kutcher on korraldanud ühisrahastusplatvormil GoFundMe Ukraina heaks rahakogumise, mis on vähem kui nädalaga sisse toonud ligi 19 miljonit dollarit. Kuulus paar seadis sihiks 30 miljoni kokkusaamise. Ise on nad kampaaniasse panustanud kolme miljoni dollariga.