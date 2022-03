Näitlejanna Mila Kunis on kogunud oma sünnimaa Ukraina heaks juba 18 miljonit dollarit 

1983. aastal Ukraina NSV- sündinud, kuid seitsmeselt koos vanematega Los Angelesse siirdunud Kunis teatas värskes videos, et loodetud 30 miljonist dollarist on pool juba koos. Nüüdseks on Kunise ja Kutcheri algatatud GoFundMe lehel kogutud juba üle 18 miljoni dollari.