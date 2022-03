„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Nexuse tüdrukud Janne ja Helen taas hoos: naised, hoidkem kokku, nii oleme võitmatud! 

Nexuse tüdrukud Janne Saar ja Helen Randmets on taas samal lainel ja vorpisid valmis ka ühise singli „Samal lainel“. Üks tegi seda USAs ja teine Eestis. Loo sünnilugu on kummaline, sest tegelikult läksid kaks lugu omavahel segamini ja võibolla just tänu sellele sündiski üks täiesti erakordne šedööver.