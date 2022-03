BBC tõmbas vene mafioosodest rääkivale krimisarjale "McMaffia" kriipsu peale? 

2018. aastal ekraanile jõudnud BBC gangsteridraama, peaosas „Sõja ja rahu“ ja „Grantchesteri“ täht James Norton, on kogunud ohtralt vaatajaid ja kriitikute kiitust. Kuid The Suni andmeil jääb esimene hooaeg ka viimaseks.

„McMaffia“ filmimine on küll koroonapandeemia tõttu edasi lükkunud, kuid väidetavalt otsustas seriaali saatuse Venemaa vägede sissetung Ukrainasse. „See sari ei ülista küll vägivalda ega korruptsiooni, vaid püüab toonitada Nõukogude Liidu lagunemise hirmsaid tagajärgi. Kuid arvestades, et jutt on mõrtsukatest ja oligarhidest, oleks praeguses õhkkonnas väga veider „McMaffiat“ jätkata,“ ütleb lehe allikas.