PERETÜLI: teletohter Oz süüdistab oma õde miljonite dollarite varguses  

Mehmet Ozi populaarne telesaade jõudis veebruaris lõpule, sest telestaar on otsustanud alustada poliitikukarjääri: ta pürib vabariiklasena USA Senatisse. Tema püüdlusi varjutab aga inetu tüli. New York Posti teatel kaebas dr Oz oma õe Nazlim Ozi Manhattani ülemkohtusse ja väidab, et too on nende isa varandust kõrvale kantinud.