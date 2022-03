VIDEO | Superstaarisaate finalist avaldas esimese singli: aasta tagasi poleks uskunud, et minu loole laulab bäkki Uku Suviste 

Ingmari sõnul räägib lugu „Aega on veel“ sellest, kuidas igas olukorras tuleb alati minna edasi oma lõppeesmärgi poole, mitte iial alla andes ning rõhutada seda, et meil on piisavalt aega jõudmaks sinna, kuhu oma elus tahame jõuda. „Tundsin, et see teema on mulle väga südamelähedane ning teadsin kohe, et lugu võiks rääkida sellest,“ ütleb ta.