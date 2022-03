Värsked lapsevanemad Rein ja Monika Kahro: kodus käib võistlus, kumb saab kauem tütrega tegeleda – mõlemad tahame teda kogu aeg kallistada ja musitada

Värske ema Monika räägib, et 04.03, mil nägi ilmavalgust pisitütar Lara, oli nende elu ilusaim päev. „Õhtul, kui jõudsime perepalatisse, ma lihtsalt vaatasin ja imetlesin teda. See oli nii vägev. Vaatad ja mõtled, et ise ju tegime selle. See on lihtsalt ületamatu tunne – justkui maailm kõik ümberringi jääb seisma ning elad hästi hetkes. Meenutab natuke sellist armumise tunne,“ jutustab ta heldinult.