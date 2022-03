Hollywoodi täht avaldas Ukrainale toetust lipuvärvides kleidiga 

Hayeki abikaasa, Prantsuse moeärimees François-Henri Pinault juhib Keringi-nimelist lukskaupade konglomeraati, mille alla kuulub ka Balenciaga. Kering teatas eelmisel nädalal, et suleb ajutiselt oma Venemaa kauplused.

Kardiashian seevastu kandis radikaalset Balenciaga pükskostüümi, mis oleks otsekui selga teibitud - tegelikult oli selle all siiski must trikoo. Samasugust pükstükki sai näha ka Balenciaga moepoodiumil. New York Timesi moekriitiku sõnul oli Kim teipkostüümiga ringi käies krudisenud ning lisaks muretsenud, ega tema eriline riietus maha istumisel lõhki ei raksata.