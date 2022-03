14-TUNNINE OPERATSIOON: arstid päästsid prints Harry "teise isa" elu 

Markoks kutsutud Dyer poseeris kodus rõõmsalt koos abikaasa Amanda ja peresõprade Natalie Pinkhami ja Owain Walbyofiga. Telereporter Natalie kirjutas sotsiaalmeedias, et Dyeril on seljataga 14-tunnine vähilõikus ja kuus nädalat haiglaravi („rangelt ilma külastajateta“). „Meie hea semu Mark Dyer lubati eile koju, et tähistada täna koos oma imekauni naise Amanda, kahe lapse ja meiega sünnipäeva … PUHAS RÕÕM!“