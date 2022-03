Netflix lahkus protestiks Venemaalt, TikTok piirab oma teenust 

Netflix teatas, et lahkub protestiks Ukraina ründamise vastu Venemaalt. Populaarne videojagamisvõrgustik TikTok omakorda on seisanud Venemaal voogedastuse ja uue sisu avaldamise, vahendab BBC News. TikToki sõnul tahetakse nõnda kaitsta oma kasutajaid Venemaa vastsete „võltsuudiste“ seaduste eest, mille alusel võib Ukraina sõjast rääkijad kuni 15 aastaks trellide taha saata. Hiinast pärit sotsiaalmeediavõrgustikul on BBC andmeil Venemaal umbes 36 miljonit kasutajat.