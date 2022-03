Vene tippsopran sai Metropolitan Operast kinga

New Yorgi ooperimaja teatas neljapäeval, et Netrebko ei osale ei praeguse ega järgmise hooaja lavastustes. New York Timesi andmeil on lauljanna küll avaldanud sõja suhtes kriitilisi kommentaare, kuid vaikinud Venemaa presidendi koha pealt, kelle taasvalimisele on ta varem toetust avaldanud. Aprillikuistes „Turandoti“ etendustes asendab Netrebkot ukraina sopran Ljudmõla Monastõrska.