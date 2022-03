Vanilla Ninja uus liige Kerli Kivilaan: loomulikult olin lapsena suur ninjade fänn! Kui õde Triinu omal ajal bändiga liitus, oli see kodulinnas suur sensatsioon! 

Menubänd Vanilla Ninja tegi reedel teatavaks, et nendega liitunud uueks ninjaks on laulja Kerli Kivilaan. Kerli räägib, et oli lapsena ka ise suur Vanilla Ninja fänn – on ju bändi endine liige Triinu Kivilaan tema vanem õde. „Olin ikka loomulikult suur fänn. Mäletan, et kui Triinu ninjadega liitus, siis see oli kodulinnas Viljandis suur sensatsioon. Tema oli sel hetkel nagu meie väike lüli suure meelelahutusmaailmaga – saime vaid imetlusega kuulata, kui vinge elu tal on,“ räägib Kerli Õhtulehele.