Selliseid iseseisvaid otsuseid teha on keeruline, kuna see nõuab, et vabaneme eluaegsetest harjumustest. Asja võib veel keerulisemaks muuta see, millises positsioonis on su identiteet laiemas ühiskondlikus kontekstis, ja sõltuda ka klassi-, võimelisuse-, seksuaalse orientatsiooni, rassi-, paiksoolisuse jms privileegist. Naisena elamine seab niigi palju piiranguid sellele, mida saame ja ei saa teha – peame kasutama ohutusmeetmeid, olema pidevalt valvel ja tegema kompromisse, et end avalikus kohas ohutult tunda. Miks siis peaksime oma vabadust veelgi piirama?

Tegelikult ei vaata keegi sind, mõeldes „Mis kuradi pärast ta üksi on?“. Enamasti ei tulene meie ebakindlus sellest, et meile miski ei meeldi, vaid sellest, mida arvame teisi mõtlevat, kui nad meid näevad. Aga tegelikult ei huvita see kedagi, sest nad on liiga ametis enda peas toimuva dialoogiga. Kui sa pole seda kunagi varem teinud, luba mulle, et lähed endaga kohtingule. Ära võta kaasa sülearvutit, ära kasuta telefoni, mine täiesti üksi, ainsaks eesmärgiks süüa, juua ja vaadata, kuidas maailm möödub. Elu on liiga lühike, et oodata, kuni keegi sind kuskile kutsub. Oled oma elu armastus, nii et käitu vastavalt ja vii ennast välja.

PATRIARHAAT TAHAB, ET LEPIKSID VÄHEMAGA. ÄRA LEPI.

Ühiskonnana on meil väga veider viis vallalisi naisi esitleda ja paigutada. See, kuidas räägime kolmekümnendatele lähenevate naistega, jätab mulje, nagu lahvataksid nad kohe põlema, kui kähku paarilist ei leia. Käsime neil kargu alla ajada ja survestame kiirustama, kuni nad on veel „noored ja ilusad“. Naiste hirm vallaline olemise ees on paljuski seotud suhteid ümbritseva sõnavaraga. Teeme naiste üle nalja, et kakskümmend kaks on viimne taks ja paarisuhtes nimetame partnereid oma „teiseks pooleks“, justkui vallaline olemine tähendaks ebatäielik olemist. Heteronormatiivsus on paljusid meist totaalselt perse keeranud, sest eelistame toksilist suhet vallaline olemisele. Heteronormatiivsus tahab, et naised lepiks vähemaga.

Heteronormatiivsus on meid veennud, et vallaline olla on traagiline, justkui oleksime vastu tahtmist „järgmise suhte ootuses“ ehk olukorras, kust peame esimesel võimalusel pääsema. Hoiakute muutmine võimaldas mul ka vallaline olemist teisiti mõista. Sain aru, et see on valik. Valid olla vallaline, võib-olla oled alates eelmise suhte lõppemisest mõnele isegi ära öelnud ning see ongi sinu teadlik otsus olla üksi ja mitte leppida vähemaga, kui väärid. Oled endale seadnud nõudmised ning vallaliseks jäädes pead neist kinni. Oled otsustanud, et väärid head kohtlemist (mida iganes see sinu jaoks tähendab) ja kõik, mis ei lisa su elule väärtust, ei vääri selles kohta. Lihtne! Kui tead, mida partnerilt, uuelt sõbralt või ka karjäärilt ootad, saad teadlikult vältida olukordi ja inimesi, mis ei sobi sinu vajaduste ja soovidega. Võimas!

Ära lase tähelepanu kõrvale juhtida. Jätka samamoodi.

„Vallaline“ ei tähenda „ootan sind“.