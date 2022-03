Loone Otsa teose „Kuulsad naismõrvarid“ (Rahva Raamat 2021) kaante vahele on koondatud üle saja juhtumi, mida autor on autor kogunud isiklikust uudishimust. Naised on jagatud üheksasse kategooriasse, nende hulgas näiteks meestetapjad, sadistid ja vaimuhaiged.