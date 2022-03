Tuumaväed on alati kõrgendatud valmisolekus. Mis ei tähenda, et nende kasutamine sõltuks riigipea tujust

Foto: Vida Press

Kuidas mõjutab sõdivaid ukrainlasi teadmine, et Putin viis nädal tagasi Venemaa tuumaväed kõrgendatud valmisolekusse? „Mitte kuidagi!“ vastab Kaimo Kuusk, Eesti suursaadik Ukrainas. „Rahulikel elanikel pole vahet, kas nad surid linnade vaippommitamise või millegi muu tõttu. Tuumarelvaga vehkimine on hirmutamine, et halvata Lääne abi Ukrainale. Pealegi: tuumaväed on alati kõrgendatud valmisolekus.“