ÕL TV | Numeroloog Kai Tamm: Avesta kalendri viimased päevad on kõige saladuslikumad ja ettearvamatud 

Avesta kalendri viimased viis (varem liigaastal, alates 2020 aastast liigaasta järgsed kuus) päeva loetakse null-kuuks. Sel aastal 2022 siis 16.–20. märts. Need on kõige saladuslikumad ja ettearvamatud päevad. Just nendega on seotud zoroastrismi range paast – pisarate ja kurbuse paast - mis eelneb Fravardinile, esimesele kuule aastas. Sel ajaperioodil pole soovitav alustada uusi asju ega viia läbi tähtsaid üritusi. Leinatakse harmoonia kaotust maailmas ja mälestatakse viit rassi, kes on sellega seotud. Avesta kalendri viimastest päevadest räägib meile numeroloog Kai Tamm.