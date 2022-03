„PUUDUTA MIND“ 225. SAADE | Numeroloog Kai Tamm: märtsis algab Gepardi aasta - pöördelised ja rasked hetked on alati arengu ning paranemise kuulutajad 

Rääkisime saates „Tiigri puudutus“ numeroloog Kai Tammega Avesta uuest aastat. See algab kevadisel pööripäeval ja tulemas on Gepardi aasta. „Selle aasta jooksul toimub palju huvitavaid muutusi, lahinguid ja võitlust õigluse eest. Proobleemid on väga teravad ja kuigi tekitavad konflikte kuni sõjani välja, on samas see ka mingi uue suuna algus,“ räägib Kai. „Ja muuseas, järgmise aasta kohta, 2023, mis on Avesta kalendri järgi Paabulinnu aasta, on seal öeldud, et võib ilmuda Antikristus.“

Vaata videot!